Allerta Meteo, USA in fibrillazione per l’arrivo della NEVE a Los Angeles! Il clamoroso precedente del 1949

C’è grande fibrillazione in queste ore negli Stati Uniti d’America per le previsioni meteo che prospettano una possibile nevicata su Los Angeles la prossima settimana, e precisamente nella mattinata di martedì 31 gennaio. L’ipotesi viene rilanciata con insistenza da tutti i modelli meteorologici che evidenziano un’intensa discesa d’aria fredda di origine polare sul Canada centrale, da cui partirebbe un nocciolo freddo diretto sulla costa occidentale degli Stati Uniti d’America, lungo il litorale dell’oceano Pacifico, scivolando non solo sulla California ma anche nel Nord/Est del Messico nei primi giorni di Febbraio.

Lo scenario è particolarmente avvincente, anche perché arriva dopo un lungo periodo di caldo anomalo: dopo l’intensa ondata di gelo di Natale, questo mese di Gennaio si è contraddistinto fino ad ora per un’enorme e intensa anomalia di caldo che ha raggiunto i suoi picchi massimi nelle zone Nord/Orientali degli Stati Uniti dove abbiamo un’incredibile sbalzo dalla norma, addirittura localmente di +5/+6°C negli ultimi 24 giorni, come possiamo vedere nella mappa:

Localmente le anomalie sono ancor più significative. A New York è il mese di Gennaio più caldo di sempre: la stazione meteorologica di Central Park è scesa una sola volta sottozero e non ha mai visto un fiocco di neve. Al momento ha un’anomalia mensile parziale di +9,1°C rispetto alla norma tra 1 e 24 gennaio, un dato davvero mostruoso.

Ad animare gli interessi meteorologici c’è proprio la prospettiva della neve in arrivo a Los Angeles, un’ipotesi che ha fatto sobbalzare i meteorologi americani dalle loro sedie vista la rarità dell’evento. In California, inoltre, Gennaio è stato un mese freddo rispetto alla norma, condizionato dalle violente tempeste che nella prima parte del mese hanno colpito il Paese provocando fenomeni violenti e precipitazioni straordinarie. Adesso l’ipotesi della neve in arrivo, con mappe davvero straordinarie per la prossima settimana.

La neve a Los Angeles è un evento davvero rarissimo. Nonostante l’orografia montana della California, che è abituata alla neve in montagna e nelle zone interne, la “dama bianca” molto raramente si spinge sulle coste dello Stato USA, a maggior ragione in quelle meridionali. Negli ultimi 150 anni sono documentate soltanto tre nevicate con accumulo a Los Angeles città: quella del 12 gennaio 1882, quella del 15 gennaio 1932 e la più “recente”, quella del 9 gennaio 1949 e cioè a ben 74 anni fa.

E’ stato un evento memorabile, noto come “Snow Storm” per l’entità dei venti che accompagnarono la tempesta, ed è documentato da molte fotografie, rigorosamente analogiche e in bianco e nero soltanto recentemente digitalizzate:

Adesso c’è la concreta possibilità che questo scenario possa ripetersi, 74 anni dopo l’ultima volta. Un’eventualità clamorosa che darebbe ulteriore rilevanza ad un inverno in cui abbiamo già avuto una grande ondata di gelo in Europa nella prima metà di Dicembre e poi soprattutto un’eccezionale ondata di gelo che ha stravolto tutti i precedenti record di freddo in Siberia, Cina, Corea e Giappone. La neve a Los Angeles sarebbe la ciliegina sulla torta per un inverno climaticamente memorabile a livello internazionale, al punto da lasciare il segno a lungo negli annali della climatologia mondiale. Ecco perché è un’eventualità che anche su MeteoWeb monitoreremo con grande attenzione.