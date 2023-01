Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per vento forte sulle zone montane

MeteoWeb

Oggi pomeriggio è previsto il permanere di venti tesi/forti da nord-est sulla costa e pianura limitrofa e in quota sulle zone montane del Veneto. Venti che si attenueranno dal tardo pomeriggio/sera.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” per “Vento Forte” dalle 14.00 alle 18.00 di oggi sulle zone montane (rinforzo in quota), sulla costa meridionale e sulla pianura limitrofa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: