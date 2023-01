Allerta valanghe in Piemonte: pericolo marcato dalle Alpi Cozie alle Alpi Liguri

MeteoWeb

A causa dell’abbondante neve fresca e ai diffusi lastroni per vento sulle Alpi occidentali e meridionali, Arpa Piemonte ha diffuso un bollettino in cui prevede, in regione, un pericolo valanghe fino a 3, marcato. “Complessivamente – si legge nel bollettino diffuso oggi – sono stati registrati da 60 a 80cm di nuova neve con punte superiori a 100cm nei settori compresi tra le Alpi Marittime e le Alpi Cozie Nord di confine, valori di 50-70cm su Alpi Liguri e Alpi Graie e 5-15cm sui settori settentrionali. Le nevicate sono state accompagnate da venti da moderati a forti provenienti dai quadranti nordorientali che hanno determinato accumuli sia sui versanti sopravvento che su quelli sottovento, formando diffusi lastroni a tutte le esposizioni”.

“Nel corso delle nevicate è stata rilevata la diffusa presenza di neve pallottolare soprattutto sui settori prealpini compresi tra le Alpi Cozie Nord e le Alpi Marittime. Per la presenza di accumuli instabili oltre il limite del bosco, il grado di pericolo è 3-Marcato sui settori dalle Alpi Cozie alle Alpi Liguri, 2-Moderato in quota su Alpi Lepontine e Alpi Pennine e 1-Debole sui restanti settori e alle quote basse”.