Alluvione Ischia: ordinanza con nuove misure in caso di allerta meteo

A Casamicciola, sull’isola d’Ischia, l’emergenza post frana entra nella seconda fase: il commissario prefettizio Simonetta Calcaterra ha diramato oggi un’ordinanza con le misure che saranno adottate in caso di allerta meteo tra cui l’allontanamento dalle case degli abitanti delle zone a maggior rischio idrogeologico (oltre un migliaio di persone). L’ordinanza aggiorna le prime misure di protezione civile già adottate da Calcaterra ad inizio dicembre ed è conseguenza dell’ordinanza del commissario all’emergenza frana Legnini che ha fotografato lo stato complessivo del comune in termini di pericolosità idrogeologica e diviso l’intero territorio di Casamicciola in zone diverse a seconda del rischio che grava su di esse in caso di forti piogge.

Nei casi di allerta meteo gialla o arancione, oltre ad un serie di misure standard, il Comune provvederà ad avvisare la popolazione del pericolo anche via telefono o con l’impiego degli operatori di protezione civile con comunicazione porta a porta o altoparlanti invitandola ad adottare le misure di autoprotezione specifiche per le diverse zone. Per quella A4 e D è previsto l’allontamento degli abitanti che saranno indirizzati verso gli alberghi individuati per ospitarli dove resteranno fino al cessato allarme. Nelle zone a basso rischio non ci sarà bisogno di evacuazione.