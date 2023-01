Alluvione a Stromboli, un milione di euro per i primi interventi

MeteoWeb

“Stromboli ha ricevuto il milione di euro stanziato dal governo, ed oggetto di apposita ordinanza emessa dal capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, per fare fronte ai primi interventi susseguenti all’alluvione del 12 agosto. Nei prossimi giorni procederemo alla liquidazione delle imprese che sono intervenute per fronteggiare l’emergenza e fornire servizi ai soccorritori“: lo ha reso noto il sindaco e commissario delegato per l’emergenza alluvionale, Riccardo Gullo.

Il primo cittadino si trova sull’isola eoliana assieme al responsabile della Protezione civile comunale, Domenico Russo, per una serie di sopralluoghi e per fare il punto sugli interventi in corso.