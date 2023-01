Amami: quello speciale coniglio che il mondo sta per perdere

MeteoWeb

Si chiama Amami ed è un coniglio davvero speciale. Si tratta dell’unico coniglio selvatico dal pelo scuro del mondo. Il suo nome scientifico è Pentalagus furnessi e svolge un ruolo chiave nella dispersione dei semi della pianta non fotosintetica Balanophora. Una scoperta, questa, fatta dal professor Suetsugu Kenji e dal giovane ricercatore Hashiwaki Hiromu della Graduate School of Science dell’Università di Kobe. Si tratta di un’importante evidenza che fa luce sul ruolo ecologico della specie. Peccato però che sia in via di estinzione.

Nonostante sia la specie più diffusa nell’arcipelago Ryukyu, di questo speciale conigolio si sa ben poco. Si tratta di un raro animale notturno che vive in fitte foreste, su due sole isole subtropicali. Ad indagarne le peculiarità una ricerca pubblicata sulla rivista Ecology. La dispersione dei semi è un processo essenziale per l’evoluzione e l’ecologia delle piante terrestri, rendendo particolarmente interessanti le scoperte di agenti di dispersione dei semi non comuni.

Lo studio sul coniglio Amami

Nello studio sul coniglio Amami, i ricercatori hanno osservato segni di alimentazione sulle piante di Balanophora yuwanensis sull’isola di Amami-Oshima in Giappone. Sospettavano fossero stati prodotti dal coniglio Amami. Per indagare, Suetsugu e Hashiwaki hanno condotto uno studio nel sottobosco delle fitte foreste di Amami-Oshima. Utilizzando telecamere attivate a infrarossi, hanno osservato che il coniglio Amami era il principale consumatore di frutti di B. yuwanensis. Inoltre, tutti i campioni fecali di coniglio Amami raccolti sul campo contenevano almeno alcuni semi vitali di B. yuwanensis, fornendo nuove prove del ruolo della specie di coniglio nella dispersione dei semi. ù

Balanophora yuwanensis è un parassita obbligato specifico dell’ospite. Questo fa sì che un trasporto efficiente dei semi richieda che il seme stesso venga depositato vicino alle radici di un ospite compatibile. Il coniglio Amami facilita questo processso, scavando e defecando sottoterra nelle tane.

Il coniglio Amami è un agente di dispersione dei semi per B. yuwanensis anche se la pianta produce frutti secchi, mentre i dispersori di semi sono tipicamente incentivati dai frutti carnosi. In base a quanto emerso dallo studio, il potenziale ruolo dei conigli come dispersori di semi era passato inosservato a causa della loro dieta, che consiste principalmente di foglie e non di frutti. E invece il coniglio Amami funge da principale dispersore di semi per B. yuwanensis, incentivato dal tessuto vegetativo della pianta. La ricerca pone l’accento sul ruolo ecologico non riconosciuto del coniglio Amami in via di estinzione. E non solo. Secondo i ricercatori la specie potrebbe avere altre funzioni ancora da scoprire.