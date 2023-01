Ecco un potente antinfiammatorio naturale: i sorprendenti benefici di una nota bevanda

MeteoWeb

Una nota bevanda, con ingredienti semplicissimi, molto amata in Italia, è anche un antinfiammatorio naturale: lo ha scoperto una nuova ricerca, pubblicata sul Journal of Agricultural and Food Chemistry. Il nuovo studio ha rilevato infatti che una combinazione di proteine ​​e antiossidanti raddoppia le proprietà antinfiammatorie nelle cellule immunitarie. Gli antiossidanti noti come polifenoli si trovano nelle piante, nella frutta e nella verdura.

Questo gruppo di antiossidanti è utilizzato anche dall’industria alimentare per rallentare l’ossidazione e il deterioramento della qualità degli alimenti e quindi evitare sapori sgradevoli e irrancidimento. I polifenoli sono anche noti per essere salutari per l’uomo, dato che aiutano a ridurre lo stress ossidativo nel corpo che dà origine all’infiammazione.

Nel nuovo studio, la prof.ssa Marianne Nissen Lund e colleghi dell’Università di Copenaghen hanno studiato il comportamento dei polifenoli quando sono combinati con gli amminoacidi, i mattoni delle proteine.

“Nello studio, abbiamo dimostrato che quando un polifenolo reagisce con un amminoacido, il suo effetto inibitorio sull’infiammazione nelle cellule immunitarie viene potenziato,” ha affermato Nissen Lund. “In quanto tale, è chiaramente immaginabile che questo cocktail possa anche avere un effetto benefico sull’infiammazione negli esseri umani“. “Ora indagheremo ulteriormente, inizialmente sugli animali. Successivamente, speriamo di ricevere finanziamenti per la ricerca che ci consentiranno di studiare l’effetto sugli esseri umani“.

Per studiare l’effetto antinfiammatorio di una combinazione di polifenoli e proteine, i ricercatori hanno applicato l’infiammazione artificiale alle cellule immunitarie. Alcune cellule hanno ricevuto varie dosi di polifenoli che avevano reagito con un amminoacido, mentre altre hanno ricevuto solo polifenoli nelle stesse dosi. Un gruppo di controllo non ha ricevuto nulla.

Gli autori hanno osservato che le cellule immunitarie trattate con la combinazione di polifenoli e aminoacidi erano due volte più efficaci nel combattere l’infiammazione rispetto alle cellule a cui erano stati aggiunti solo polifenoli.

“È interessante ora aver osservato l’effetto antinfiammatorio negli esperimenti sulle cellule,” ha affermato Andrew Williams dell’Università di Copenaghen. “E ovviamente, questo ci ha solo reso più interessati a comprendere questi effetti sulla salute in modo più dettagliato“. “Quindi, il prossimo passo sarà studiare gli effetti sugli animali“.

Precedenti studi degli scienziati avevano dimostrato che i polifenoli si legano alle proteine ​​nei prodotti a base di carne, latte e birra.

In un altro studio, hanno verificato se le molecole si legano tra loro anche in una bevanda al caffè con il latte. I chicchi di caffè, infatti, sono ricchi di polifenoli, mentre il latte è ricco di proteine.

“Il nostro risultato dimostra che la reazione tra polifenoli e proteine ​​avviene anche in alcune delle bevande al caffè con il latte che abbiamo studiato,” ha spiegato Nissen Lund. “In effetti, la reazione avviene così rapidamente che è stato difficile evitarla in uno qualsiasi degli alimenti che abbiamo studiato finora“. “Poiché gli esseri umani non assorbono così tanti polifenoli, molti ricercatori stanno studiando come incapsulare i polifenoli in strutture proteiche che migliorano il loro assorbimento nel corpo“. “Questa strategia ha l’ulteriore vantaggio di potenziare gli effetti antinfiammatori dei polifenoli,” ha concluso.