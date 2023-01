Anziana muore intossicata da monossido di carbonio nel Pavese

MeteoWeb

Un’anziana di 83 anni è morta, intossicata dal monossido di carbonio, oggi pomeriggio in un’abitazione di Zinasco, nel Pavese. A provocare la fuga di gas potrebbe essere stato un difetto della caldaia, posta sotto sequestro insieme al locale dove era installata su disposizione della Procura di Pavia.

Il marito della vittima, un pensionato 90enne, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. La figlia della coppia, di 52 anni, ha chiamato i soccorsi: è sotto osservazione in ospedale. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per risalire alla causa che ha provocato l’incidente.