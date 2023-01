Voli privati e lune di Giove: tutti gli appuntamenti spaziali del 2023

MeteoWeb

Il calendario ‘spaziale’ del 2023 è già ricco di appuntamenti da non perdere. Dai tanti voli privati nello spazio alle missioni che visiteranno le lune di Giove, dal lancio del primo telescopio spaziale cinese alla prima missione indiana con equipaggio. Gli eventi sono stati segnalati dalla rivista inglese All About Space.

Il primo appuntamento è previsto per febbraio, con il lancio di un volo di prova del veicolo spaziale Gaganyaan da parte dell’Agenzia spaziale indiana. L’obiettivo è quello di far trascorrere a tre astronauti sette giorni in orbita terrestre bassa a 400 chilometri di altitudine, in quella che sarebbe la prima missione spaziale indiana con equipaggio. Il mese dopo tocca alla missione spaziale Polaris Dawn della SpaceX, della durata di cinque giorni, che punta a raggiungere la più elevata orbita terrestre con un equipaggio composto interamente da privati cittadini.

I partecipanti si stanno preparando a completare la prima passeggiata spaziale commerciale, che avverrà a 700 chilometri dalla Terra. Ad aprile dovrebbe partire la missione Juice dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che dopo un viaggio di sette anni raggiungerà Giove e tre delle sue lune ghiacciate: Europa, Callisto e Ganimede.

La missione sarà la prima a studiare da vicino quest’ultima, l’unica luna del Sistema Solare ad avere un proprio campo magnetico, prima di schiantarsi sulla sua superficie. Nello stesso mese è previsto il lancio del primo razzo australiano da parte della compagnia privata Gilmour Space Technologies: l’Australia sarà il 12esimo Paese a lanciare un proprio razzo. A metà del 2023 un’altra missione privata raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale (Iss): il razzo Falcon 9 della SpaceX porterà a bordo un equipaggio di quattro persone per 10 giorni. Anche la compagnia privata Virgin Galactic dovrebbe far partire il suo primo volo spaziale suborbitale con quattro passeggeri a bordo, che potranno così sperimentare gli effetti della microgravità in un viaggio della durata di circa 90 minuti. I biglietti sono stati venduti a 450mila dollari e i voli in programma hanno già fatto il tutto esaurito.