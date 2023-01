Squalo bulldog attacca donna in Nuova Caledonia, gravemente ferita

MeteoWeb

Uno squalo bulldog ha attaccato una bagnante domenica mattina in una spiaggia affollata in Nuova Caledonia. La vittima, 49 anni, è rimasta gravemente ferita alle mani, a una coscia e alla schiena.

L’attacco è avvenuto intorno alle 10:30 ora locale a meno di 100 metri dalla riva della spiaggia di Château Royal, una delle più frequentate di Noumea. Sono state le grida della donna, che si trovava all’altezza delle boe che delimitano la zona balneabile, a richiamare l’attenzione dei presenti.

Un canoista è stato in grado di recuperare la vittima e tirarla a bordo della sua tavola. Dopo essere stata curata dai servizi di emergenza, è stata rapidamente trasferita in ospedale, dove domenica sera era ancora in gravi condizioni, ha riferito la polizia.

Lo squalo bulldog è una specie che può essere aggressiva nei confronti dell’uomo, e può raggiungere una lunghezza dai 3 ai 4 metri. In Nuova Caledonia gli squali sono più numerosi vicino alla costa durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo, periodo del parto. Il rischio di attacco è maggiore anche dopo forti piogge, come quelle registrate nel territorio nei giorni scorsi.

Gli attacchi di squali sono più comuni nelle acque profonde, ma non è la prima volta che si verifica un incidente in una zona balneabile trafficata. Un uomo di 57 anni è morto il 28 febbraio 2021 dopo essere stato morso da uno squalo tigre, a meno di 50 metri dalla spiaggia di Îlot Maître, una località turistica di Noumea.