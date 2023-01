Meteo Piemonte: attenzione alle gelate nell’Alessandrino

MeteoWeb

Nelle valli Curone, Borbera, Scrivia, nell’Alessandrino, le nevicate sono andate a esaurirsi nella seconda parte della giornata, fortunatamente senza particolari criticità. Ma nel corso della giornata di venerdì 20 gennaio e poi nel weekend bisognerà prestare attenzione alle gelate. In particolare, attenzione alta in pianura per l’abbassarsi delle temperature, fino a -4/-5°C nella zona dell’alto Acquese, al confine con la Liguria.

La raccomandazione è di viaggiare con le dotazioni invernali, mantenendo costante la prudenza nella guida. Con un appello speciale per i giovani negli spostamenti del fine settimana.