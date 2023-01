Australia Occidentale in ginocchio per le “peggiori alluvioni del secolo”: “inondazioni a perdita d’occhio” | FOTO

MeteoWeb

La regione di Kimberley, nello Stato dell’Australia Occidentale, è flagellata dalle “peggiori alluvioni del secolo” mai sperimentate dalla popolazione. A riferirlo alla BBC, da Perth, è Stephen Dawson, Ministro regionale per il servizio di emergenza, commentando gli effetti del maltempo in corso da una settimana.

Immagini riprese dagli elicotteri dei militari, che hanno evacuato centinaia di residenti, mostrano ettari di terreni totalmente allagati, con alberi sott’acqua e animali che tentano di rimanere a galla. Finora almeno 200 persone sono state tratte in salvo in extremis, ma le autorità hanno deplorato ingenti perdite di fauna, flora e colture agricole, oltre al fatto che migliaia di residenti sono totalmente isolati dal resto del Paese. “C’è acqua dappertutto. Questa è sicuramente la peggiore inondazione che l’Australia Occidentale abbia avuto nella sua storia“, ha sottolineato Dawson.

La crisi nella regione di Kimberley è iniziata la scorsa settimana, dopo che l’ondata di maltempo provocata da Ellie, un ex ciclone tropicale, ha portato forti piogge. Le acque alluvionali si estendono per 50 chilometri con inondazioni “a perdita d’occhio”. La città di Fitzroy Crossing, una comunità di circa 1.300 persone, è stata tra le più colpite, con i rifornimenti che hanno dovuto essere trasportati per via aerea a causa delle strade allagate. Come riferito dalle autorità, dall’altra parte del Kimberley, dove circa il 50% dei residenti sono aborigeni, finora 233 persone sono state evacuate a causa delle inondazioni.

Questa nuova emergenza si manifesta dopo le frequenti inondazioni nell’Est dell’Australia negli ultimi due anni a causa dell’evento meteorologico pluriennale di La Niña.