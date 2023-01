Austria senza neve, mai così poca dal 1961

MeteoWeb

Dal 1961, non c’è mai stata così poca neve in Austria come durante le vacanze di Natale di quest’anno: lo rende noto Geosphere Austria, dopo avere effettuato un’analisi dei dati relativi al manto nevoso nel periodo natalizio negli ultimi 60 anni. “In media, solo il 35% dell’area austriaca era coperto di neve durante le ultime vacanze di Natale,” ha affermato Marc Olefs, capo del dipartimento di ricerca sull’impatto climatico di Geosphere Austria (ex ZAMG).

Secondo gli esperti, il motivo è una combinazione di variazioni naturali e riscaldamento globale a lungo termine. Solo il periodo festivo 1987/88 e 2013/14 ha fatto registrare valori simili. “Come confronto, in media negli ultimi 3 decenni, il 70% del territorio austriaco era imbiancato durante le vacanze di Natale. L’innevamento durante le vacanze di Natale è stato basso come quest’anno solo nel 1987/88 con il 39% di neve e nel 2013/14 con il 40%“.

“Gli inverni sono diventati più caldi negli ultimi decenni, motivo per cui si registra più pioggia che neve, soprattutto a bassa quota,” spiega l’esperto climatico Olefs. “Ma bisogna tenere conto del fatto che gli inverni nelle Alpi portano anche fluttuazioni naturali molto forti, di anno in anno e per diversi anni fino a decenni. Pertanto, anche in periodi di riscaldamento globale prolungato, sono comunque possibili brevi periodi con molta neve. Quest’anno assistiamo all’estremo opposto: quando gli effetti del progressivo riscaldamento globale e una fase naturale con meno neve coincidono, si traduce in una situazione nevosa durante le vacanze di Natale che non abbiamo vissuto negli ultimi 60 anni“.

Il modello SNOWGRID-CL è stato sviluppato presso Geosphere Austria per la valutazione della situazione della neve. I dati del terreno estremamente accurati vengono combinati, tra l’altro, con le misurazioni di neve, precipitazioni e umidità di diverse centinaia di stazioni meteorologiche e con le leggi della fisica della neve.