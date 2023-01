Autolesionismo e suicidi nei giovani: smentite le conseguenze dei lockdown

MeteoWeb

Suicidi, autolesionismo e disturbi alimentari sono davvero aumentati tra i giovani a causa dei blocchi dovuti alla pandemia? Diversi studi suggeriscono un peggioramento della salute mentale durante i lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19. Resta però da chiarire l’impatto su autolesionismo, aumento dei suicidi e disturbi alimentari (DE). In una recente ricerca della Danish National Birth Cohort, gli scienziati hanno confrontato l’autolesionismo, il suicidio e i sintomi di ED auto-riferiti da prima attraverso diversi periodi di pandemia fino alla primavera del 2021.

Il Covid-19 si è rapidamente diffuso a livello globale all’inizio del 2020; l’11 marzo è stata dichiarata pandemia globale dall’Organizzazione mondiale della sanità. Ciò ha portato all’attuazione di misure di sanità pubblica per mitigare la diffusione del virus. I giovani adulti corrono un basso rischio di ammalarsi gravemente in caso di contagio. A quanto pare, però, sono i più vulnerabili ai danni collaterali dovuti ai lockdown. Diversi studi hanno riscontrato un peggioramento della salute mentale dei giovani adulti durante il blocco iniziale, soprattutto nelle giovani donne. Tuttavia, la letteratura che esplora se questo aggravamento della salute mentale si sia manifestato anche come cambiamenti nell’autolesionismo, suicidalità e disturbi alimentari durante il blocco è scarsa e le sue scoperte sono incoerenti.

Suicidi e autolesionismi: i dati pre e post lockdown

La maggior parte dei confronti pre- e post-lockdown dell’autolesionismo e del suicidio si basano sui registri sanitari. Questi sono però compromessi dalla riduzione generale dei contatti con i pazienti durante il lockdown. Inoltre, si riferiscono principalmente alle registrazioni dei casi portati in ospedale a causa di lesioni somatiche. Uno studio danese basato su registri ha rilevato un segnale di aumento del comportamento suicidario registrato in ospedale nei giovani adulti di età compresa tra 18 e 29 anni durante il primo lockdown.

Un altro studio longitudinale basato su dati auto-riportati in Cina ha dimostrato un aumento di autolesionismo e ideazioni e tentativi di suicidio durante la primavera del 2020. Altri studi hanno suggerito un aumento dei tassi di suicidio durante il blocco includendo solo giovani adulti. Dati preliminari e non convalidati basati sui registri danesi hanno rivelato un segnale di un aumento del numero di suicidi tra le giovani donne di età compresa tra 20 e 24 anni.

Per quanto riguarda i DE, studi condotti negli Stati Uniti e in Canada hanno rilevato che i ricoveri ospedalieri e le nuove diagnosi per DE restrittivi erano il doppio tra gli adolescenti durante il primo anno di blocco rispetto agli anni precedenti.

Il caso: la Danimarca

Per mitigare la diffusione del Covid-19, il governo danese, come molti altri paesi, ha attuato un blocco nazionale nel marzo 2020. Questo ha implicato la chiusura di scuole, asili nido, impianti sportivi, ristoranti e negozi. Lavorare da casa era obbligatorio o altamente raccomandato. Le autorità hanno lentamente revocato le restrizioni durante la primavera del 2020, ma gradualmente rafforzate durante l’autunno. A dicembre hanno dichiarato un secondo blocco nazionale. Questo secondo blocco si è rivelato più lungo ed è stato lentamente revocato durante la primavera del 2021.

La popolazione presa in esame dallo studio danese aveva un’età compresa tra 19 e 23 anni, con un’età media di 20,9 anni nella primavera del 2021. Secondo i dati raccolti non vi è stato alcun aumento dei casi di suicidi o autolesionismo. “I nostri risultati nel complesso non supportano il fatto che l’aggravamento della salute mentale documentato in diversi paesi dopo il lockdown abbia portato i giovani ad avere un rischio più elevato di autolesionismo, suicidio e sintomi di disfunzione erettile“. E’ quanto scrivono i ricercatori. “I risultati degli studi precedenti sono incoerenti – proseguono gli esperti -. I risultati contrastanti in letteratura possono derivare da differenze metodologiche. Tutti gli studi trasversali che hanno utilizzato i dati dei registri sanitari hanno riscontrato un calo dei contatti ospedalieri correlati all’autolesionismo e al comportamento suicidario durante il blocco“.

“Questa riduzione potrebbe essere in parte dovuta a pregiudizi causati dalla riduzione generale dell’uso dell’assistenza sanitaria. E’ dunque importante notare che l’autolesionismo e il suicidio con contatto ospedaliero coprono solo i casi più gravi“, precisano ancora gli scienziati. “Anche le nostre analisi di sensibilità, che includevano sintomi che soddisfacevano la nostra definizione di ED, non indicavano alcun segnale di aumento dopo il lockdown“, conclusono i ricercatori.