Aviaria: in Honduras dichiarata emergenza sanitaria

Dopo avere confermato casi di aviaria nei pellicani presenti sulla costa caraibica, il governo dell’Honduras ha decretato l’emergenza sanitaria per 90 giorni. Il periodo di emergenza, eventualmente prorogabile, è stato deciso “al fine di prevenire, controllare ed eliminare la presenza dell’influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità nei volatili domestici e selvatici“, si legge nel decreto. La decisione è stata adottata dal governo “dopo aver confermato la presenza nel territorio nazionale di influenza aviaria rilevata in uccelli acquatici selvatici identificati come pellicani bruni sulla spiaggia della città di La Ceiba“, nei Caraibi, a circa 300 km da Tegucigalpa.

Il governo ha chiesto alla popolazione di mantenere e rafforzare le azioni di prevenzione, controllo e sorveglianza epidemiologica per la diagnosi precoce con l’obiettivo di “eliminare il focolaio e prevenirne la diffusione ad altre aree geografiche del Paese“.

Le autorità avevano segnalato due focolai di infezione di aviaria H5N1 all’inizio di gennaio dopo aver individuato più di trenta pellicani morti.