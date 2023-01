Avvistamenti UFO, il governo USA fa sul serio: “pericolo per la sicurezza del volo, possibile minaccia nemica”

MeteoWeb

Il tanto atteso rapporto del Pentagono sui fenomeni aerei non identificati, o UAP, è finalmente arrivato. Il “2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena” è stato pubblicato giovedì 12 gennaio dall’Office of the Director of National Intelligence (ODNI) del Pentagono dopo mesi di ritardo. Il rapporto è stato imposto dal National Defense Authorization Act del 2022 ed è stato creato dal National Intelligence Manager for Aviation dell’ODNI e dal nuovo All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Sono stati raccolti input da varie agenzie della comunità di intelligence e uffici di intelligence militare, dalla Federal Aviation Administration, alla National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), dal Department of Energy (DoE) alla NASA.

Il rapporto copre circa 510 rapporti UAP catalogati raccolti dalle agenzie coinvolte e dai diversi rami dell’esercito degli Stati Uniti. Il documento rileva che la maggior parte di questi sono stati raccolti dal personale della US Navy e dell’US Air Force che li ha segnalati attraverso canali ufficiali. In definitiva, il rapporto non classificato conclude che, mentre gli UAP “continuano a rappresentare un pericolo per la sicurezza del volo e rappresentano una possibile minaccia nemica“, molti dei rapporti “mancano di dati sufficientemente dettagliati per consentire l’attribuzione di UAP con elevata certezza“.

Di questi 510 rapporti UAP totali, l’ODNI ha valutato 366 che erano stati identificati di recente dalla creazione di AARO. Di questi, 26 sono stati definiti sistemi aerei senza equipaggio (UAS), o droni, 163 sono stati attribuiti a palloni o “entità simili a palloncini” e 6 sono stati definiti “disordine” aereo, come uccelli o buste di plastica in volo.

Ciò lascia 171 avvistamenti UAP segnalati che rimangono “atipici e non attribuiti“, secondo il rapporto ODNI. Alcuni di questi UAP “sembrano aver dimostrato caratteristiche di volo o capacità prestazionali insolite e richiedono ulteriori analisi,” aggiunge il rapporto.

Sebbene non ci siano conclusioni definitive sconvolgenti sulle origini degli UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) analizzati nel rapporto non classificato di ODNI, il documento evidenzia una crescente enfasi sulla sicurezza dello spazio aereo, sollecitata in parte dalla recente proliferazione di droni, alcuni dei quali potrebbero rappresentare metodi di raccolta di informazioni da parte degli avversari degli Stati Uniti.

“Gli eventi UAP continuano a verificarsi in spazi aerei ristretti o sensibili, evidenziando possibili preoccupazioni per la sicurezza del volo o l’attività di rilevazione avversaria“, afferma l’ODNI nel rapporto, aggiungendo che l’agenzia continua “a valutare che ciò potrebbe derivare da un pregiudizio di rilevazione dovuto al numero di velivoli e sensori attivi, combinato con attenzione focalizzata e guida per segnalare anomalie“.

In altre parole, gli aviatori militari nello spazio aereo controllato potrebbero segnalare più UAP/UFO in queste aree perché ci sono naturalmente più sensori che scansionano i cieli intorno alle strutture militari e ai poligoni di addestramento.

Inoltre, il rapporto rileva che fattori come le condizioni meteo, effetti di illuminazione e atmosferici possono influenzare l’osservazione del presunto UAP. L’ufficio quindi opera “sotto il presupposto che i rapporti UAP derivino dal ricordo accurato dell’evento da parte dell’osservatore e/o da sensori che generalmente funzionano correttamente e acquisiscono dati reali sufficienti per consentire le valutazioni iniziali“.

Tuttavia, il rapporto rileva che alcuni degli incidenti UAP catalogati presenti nel rapporto potrebbero essere stati causati da errori dell’operatore o dell’apparecchiatura o da guasti dei sensori utilizzati che hanno rilevato UAP in questi eventi.

“È chiaro che esiste un bisogno urgente e critico di migliorare la sicurezza aerospaziale dedicando la ricerca scientifica agli UAP,” ha affermato Ryan Graves, ex pilota di F/A-18 della Marina e presidente dell’American Institute of Aeronautics and Astronautics’ Unidentified Aerospace Phenomena Integration & Outreach Committee (UAPIOC), in una dichiarazione a seguito della pubblicazione del rapporto dell’ODNI. “Dobbiamo fermare la speculazione senza scrupoli, rompere lo stigma e investire nella scienza per affrontare questa minaccia alla sicurezza nazionale,” ha aggiunto Graves.

Mentre il miglioramento della sicurezza del volo nello spazio aereo sia domestico che militare è la principale motivazione alla base della creazione del rapporto, il documento rileva che “non sono state segnalate collisioni tra aerei statunitensi e UAP” fino ad oggi. Inoltre, non ci sono stati nemmeno incontri UAP “confermati per contribuire direttamente a effetti avversi sulla salute dell’osservatore,” contrariamente a molte affermazioni fatte negli ultimi anni.

Benché lungi dall’essere una prova schiacciante di qualsiasi tipo, il rapporto dell’ODNI mostra che il governo degli Stati Uniti sembra prendere sul serio gli UAP e la sicurezza dello spazio aereo dopo anni di sensazionalismo mediatico che circonda una manciata di incontri riportati dagli aviatori della Marina degli Stati Uniti nei poligoni di addestramento al di fuori del costa della California meridionale.

Ad oggi, il Pentagono afferma che questi casi rimangono inspiegabili.