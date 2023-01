La Basilica di San Pietro avvolta nella nebbia nel giorno dei funerali di Ratzinger | FOTO

MeteoWeb

Una fitta coltre di nebbia avvolge oggi Piazza San Pietro dove si svolgerà la cerimonia funebre di papa Ratzinger. Alle fermate della metropolitana vicine alla Basilica servizi di vigilanza osservano discreti il movimento di pellegrini, turisti e lavoratori che si avviano a prendere o a scendere dai mezzi pubblici.

Già 2 ore prima dell’inizio dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso, e celebrati dal pontefice in carica, Papa Francesco, la piazza è gremita di fedeli.

La pioggia caduta nella notte ha portato molti partecipanti alla messa ad asciugare le sedie con fazzolettini di carta mentre l’umidità avvolge la piazza e la facciata della Basilica, sotto cui è allestito il palco papale, circondato da quattro maxischermi che trasmetteranno la funzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: