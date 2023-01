Batteri intestinali e diabete: i probiotici potrebbero regolare la glicemia nel sangue

MeteoWeb

Un tipo di batterio trovato nell’intestino può contribuire allo sviluppo del diabete di tipo 2, mentre un altro può proteggere dalla malattia. Sono questi i primi risultati di uno studio prospettico in corso condotto dai ricercatori del Cedars-Sinai.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Diabetes, ha scoperto che le persone con livelli più alti di un batterio chiamato Coprococcus tendono ad avere una maggiore sensibilità all’insulina, mentre quelle i cui microbiomi hanno livelli più alti del batterio Flavonifractor tendono ad avere una minore sensibilità all’insulina.

Per anni, i ricercatori hanno cercato di capire perché le persone sviluppano il diabete studiando la composizione del microbioma. Si tratta di una raccolta di microrganismi che include funghi, batteri e virus che vivono nel tratto digestivo. Si ritiene che il microbioma sia influenzato dai farmaci e dalla dieta. Gli studi hanno anche scoperto che le persone che non elaborano correttamente l’insulina hanno livelli più bassi di un certo tipo di batteri che producono un tipo di acido grasso chiamato butirrato.

E’ il diabete che influenza l’intestino o viceversa?

Mark Goodarzi, direttore del laboratorio di genetica endocrina al Cedars-Sinai, sta conducendo uno studio che sta seguendo e osservando le persone a rischio di diabete. L’obiettivo è quello di sapere se individui con livelli più bassi di questi batteri sviluppano la malattia.

“La grande domanda che speriamo di affrontare è: le differenze del microbioma hanno causato il diabete o il diabete ha causato le differenze del microbioma?” ha affermato Goodarzi, autore senior dello studio e ricercatore principale dello studio multicentrico Microbiome and Insulin Longitudinal Evaluation Study (MILES).

Gli investigatori coinvolti in MILES hanno raccolto informazioni dagli adulti bianchi neri e non ispanici partecipanti tra i 40 e gli 80 anni dal 2018. Un precedente studio di coorte ha rilevato che il parto con taglio cesareo è associato a un rischio più elevato di sviluppare il prediabete e diabete.

Lo studio sui batteri intestinali

Per lo studio più recente, i ricercatori hanno analizzato i dati di 352 persone senza diabete noto. Ai partecipanti allo studio è stato chiesto di prendere parte a tre visite cliniche e di raccogliere campioni di feci prima delle visite. Gli investigatori hanno analizzato i dati raccolti durante la prima visita. Hanno condotto il sequenziamento genetico sui campioni di feci, ad esempio, per studiare i microbiomi dei partecipanti e cercare in particolare i batteri che studi precedenti hanno scoperto essere associati all’insulino-resistenza. Ogni partecipante ha anche compilato un questionario dietetico e ha eseguito un test di tolleranza al glucosio orale.

I ricercatori anno scoperto che 28 persone avevano risultati di tolleranza al glucosio orale che soddisfacevano i criteri per il diabete. Hanno anche scoperto che 135 persone avevano il prediabete, una condizione in cui i livelli di zucchero nel sangue di una persona sono più alti del normale ma non abbastanza alti da soddisfare la definizione di diabete.

Il butirrato

Il team di ricerca ha analizzato le associazioni tra 36 batteri produttori di butirrato trovati nei campioni di feci e la capacità di una persona di mantenere livelli normali di insulina. Hanno controllato i fattori che potrebbero anche contribuire al rischio di diabete di una persona, come età, sesso, indice di massa corporea e razza. Il coprococco ei batteri correlati hanno formato una rete di batteri con effetti benefici sulla sensibilità all’insulina.

Nonostante fosse un produttore di butirrato, Flavonifractor era associato all’insulino-resistenza; lavori precedenti di altri hanno trovato livelli più elevati di Flavonifractor nelle feci di persone con diabete.

I ricercatori stanno continuando a studiare campioni di pazienti che hanno partecipato a questo studio per scoprire come la produzione di insulina e la composizione del microbioma cambiano nel tempo. Hanno anche in programma di studiare come la dieta può influenzare l’equilibrio batterico del microbioma. “Per quanto riguarda l’idea di assumere probiotici, sarebbe davvero in qualche modo sperimentale“, ha affermato Goodarzi. “Abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per identificare i batteri specifici che dobbiamo modulare per prevenire o curare il diabete, ma arriverà, probabilmente nei prossimi 5-10 anni“.