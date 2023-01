Bayer ritira lotto di Vitamina C

MeteoWeb

Nei giorni scorsi Bayer ha disposto il ritiro, del medicinale “Vitamina C” 1 g/5 ml soluzione iniettabile3 fiale s.c./i.m./e.v, lotto G204101, data produzione 10/2020, data scadenza 10/2023, AIC 025116029.

Il ritiro è stato disposto perché “in una fiala del prodotto è stata riscontrata la presenza di particelle visibili in sospensione. Pertanto, in via cautelare, deve essere bloccata la vendita del lotto G204101 per il quale Bayer procede al ritiro volontario“, come si legge in una nota inviata dall’azienda a rappresentanti, farmacisti ed appositi enti. “Eventuali giacenze dovranno essere accantonate e rese disponibili per il ritiro. Per quanto concerne le modalità di ritiro del lotto sopra indicato e il relativo indennizzo seguirà una successiva comunicazione“, si legge nella nota.