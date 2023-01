Benessere e Nutrizione, rimettersi in forma dopo le feste: i 10 consigli dell’esperto

MeteoWeb

Il rientro dopo le festività natalizie può essere spesso causa di stress e ansia anche a causa di un regime alimentare più “permissivo” e con qualche eccesso adottato durante i giorni di vacanza e con il quale adesso si fanno i conti. Aver esagerato con le calorie, porzioni abbondanti e qualche strappo alla regola può dover significare ora e nei primi giorni dell’anno approcciarsi al cibo con un atteggiamento particolarmente severo e che può rivelarsi, al contrario, controproducente e in certi casi anche dannoso per la nostra salute.

Per chi sente di doversi rimettere in forma dopo il Natale, gli esperti ricordano che il benessere a tavola comincia soprattutto con un rapporto equilibrato e sano con il cibo, che deve restare sempre una forma di piacere, godimento e convivialità.

In questa lista di 10 consigli pratici per rimettersi in forma dopo le feste di Natale, il Dott. Giulio Gaudio esperto dietista nutrizionista, stila un piccolo e utile vademecum che mette soprattutto al primo posto un sano rapporto con il cibo con il corpo e con la mente: