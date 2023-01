Salute: bere di più allunga la vita

MeteoWeb

Gli adulti che bevono di più assumendo più liquidi rimangono ben idratati e sono anche più sani, sviluppando meno condizioni croniche, come malattie cardiache e polmonari. Vivono anche più lungo di quelli che potrebbero non ricevere liquidi a sufficienza. Lo dimostrano i dati raccolti nel corso di uno studio del National Institutes of Health (USA) che è stato appena pubblicato su eBioMedicine.

Utilizzando i dati sulla salute raccolti da 11.255 adulti in un periodo di 30 anni, i ricercatori hanno analizzato i collegamenti tra i livelli sierici di sodio – che aumentano quando l’assunzione di liquidi diminuisce – e vari indicatori di salute. Hanno scoperto che gli adulti con livelli sierici di sodio all’estremità superiore di un intervallo normale avevano maggiori probabilità di sviluppare condizioni croniche e mostrare segni di invecchiamento biologico avanzato rispetto a quelli con livelli sierici di sodio negli intervalli medi. Gli adulti con livelli più alti avevano anche maggiori probabilità di morire in giovane età.

“I risultati suggeriscono che una corretta idratazione può rallentare l’invecchiamento e prolungare una vita senza malattie“, ha affermato Natalia Dmitrieva, autrice dello studio e ricercatrice presso il Laboratorio di medicina rigenerativa cardiovascolare presso il National Heart, Lung, and Blood Istitut (NHLBI), parte di NIH.