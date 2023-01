Ciclone Polare genera forte maltempo sull’Italia: i bollettini meteo della Protezione Civile per il weekend

MeteoWeb

Un Ciclone Polare continuerà a portare forte maltempo sull’Italia nel weekend. In particolare, è prevista tanta neve sull’Appennino centro-meridionale, mentre forti venti spazzeranno tutto il Centro-Sud. La conferma sul maltempo del weekend arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che però non ha valutato di diramare l’allerta meteo nazionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 gennaio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Puglia settentrionale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica, resto della Calabria e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto del Sud, su Lazio meridionale ed orientale, Umbria orientale, Romagna e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: in calo fino a quote di bassa collina/pianura su Romagna e Marche, al di sopra dei 400-600 m su Umbria e Lazio, con apporti al suolo da deboli a moderati, in calo fino a 200-400 m, su Abruzzo e Molise con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; al di sopra dei 600-800 m sulle regioni meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord-Est; massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni adriatiche centro-meridionali.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su Sardegna, sule regioni centrali e al Nord-Est, con raffiche di burrasca sulle aree adriatiche e localmente su Liguria, Toscana e alto Lazio; da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia, Calabria, Puglia e localmente sulla Basilicata; tutti in graduale attenuazione pomeridiana, ad eccezione delle zone dell’Alto Adriatico.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, con residue mareggiate e moto ondoso in graduale attenuazione; localmente agitati i restanti bacini centro-meridionali, molto mossi quelli settentrionali, tendente ad agitato l’alto Adriatico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 gennaio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna e Marche centro-settentrionali, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle regioni meridionali e su Sardegna occidentale, resto di Emilia Romagna e Marche, Umbria e Toscana orientali e su Lazio meridionale e Molise occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: fino a quote di bassa collina/pianura su Umbria, Toscana orientale, Marche ed Emilia Romagna, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 600-800 m sulle regioni meridionali, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle zone adriatiche ed appenniniche centro-meridionali.

Venti: da forti a burrasca nord-orientali sui settori dell’alto Adriatico; forti settentrionali su Liguria e localmente su Sardegna e Toscana, localmente forti occidentali sulla Sicilia e meridionali sulla Puglia.

Mari: inizialmente agitato l’Alto Adriatico, con moto ondoso in attenuazione; localmente molto mossi i restanti bacini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: