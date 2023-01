Maltempo in Friuli: bora sulla costa triestina, neve sul Carso

MeteoWeb

Decine, circa 40, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco da ieri sera e proseguiti poi per tutta la notte a causa della bora che sta spazzando la costa triestina. I pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza di impalcature, strutture pericolanti, tetti e cornicioni in varie parti della città.

Sul Carso è invece caduta la neve, che ha attecchito, imbiancando le strade.

