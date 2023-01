Bosnia ed Erzegovina, fenomeno incredibile sul fiume Drina | FOTO

MeteoWeb

Fenomeni particolarissimo in questi giorni nella Bosnia ed Erzegovina, dove il fiume Drina sta trasportando verso valle un grande cumulo di rifiuti galleggianti causato dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni e, si ipotizza, anche dallo smaltimento irregolare di rifiuti in Montenegro e Serbia. L’attivista del gruppo ambientalista Eko Center Visegrad stima che nella zona del fiume vicino a Visegrad si siano accumulati 10mila metri cubi di rifiuti, che poi finiscono in una discarica municipale che non ha la capacità sufficiente per gestirli e rappresentano un rischio per l’ambiente e la salute delle persone.

Incredibili le foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.