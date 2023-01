Botti di Capodanno: nella notte 646 interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Sono stati 646 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento (+15,7%) rispetto ai 558 dello scorso anno. Molti interventi hanno riguardato roghi di cassonetti e di auto parcheggiate in strada.

Il numero maggiore di interventi (96) è stato eseguito in Emilia Romagna. A seguire, Puglia 75, Veneto e Trentino Alto Adige 71, Campania 57, Lazio 52, Piemonte 50, Lombardia 47, Liguria 45, Toscana 45, Sicilia 31, Sardegna 26, Friuli Venezia Giulia 16, Marche 13, Molise 7, Abruzzo 6, Umbria 5, Calabria 4. Nessun intervento in Basilicata.

Sono stati complessivamente 791.505 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai vigili del fuoco nel corso del 2022, una media di 2.200 al giorno. L’incremento è dell’8,7% rispetto al 2021, quando gli interventi furono 727.780. In Lombardia il numero maggiore di soccorsi, 82.603. Seguono Sicilia 78.756, Lazio 74.676, Campania 66.426, Emilia Romagna 64.589, Toscana 60.063, Piemonte 57.837. Puglia 47.662, Veneto e Trentino Alto Adige, 44.165, Calabria 34.702, Marche 33.998, Sardegna 30.383, Liguria 30.309, Abruzzo 22.909, Friuli Venezia Giulia 22.400, Umbria 20.926, Basilicata 10.563 e Molise 8.538. Dei 791.505 interventi, 195.224 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 165.559 soccorsi e salvataggi, 49.028 dissesti statici e 41.697 incidenti stradali.