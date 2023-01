Numeroso branco di cinghiali nelle strade di Roma

MeteoWeb

I cinghiali sono un problema sempre più grande per Roma. Negli ultimi giorni, è emersa la criticità di Villa Pamphilj, costretta a chiudere i cancelli a causa della presenza degli ungulati. La giornata di oggi, inoltre, è stata caratterizzata dall’avvistamento di un numeroso branco, come forse non era mai stato visto in città, nel quadrante ovest della Capitale. Si parla, infatti, di una ventina di cinghiali, avvistati nelle strade di Montespaccato.

“Un enorme branco di cinghiali adulti ha attraversato il quartiere di Montespaccato, a Boccea, passando davanti a un ufficio postale e non lontano dall’ingresso di alcune scuole, in pieno orario di entrata dei bambini”, ha commentato il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini, che ha dichiarato che il loro passaggio è avvenuto intorno alle ore 8 in via di Vallelunga ed in via Gaetano Mazzoni.

“Ormai la città è invasa e questi pericolosi avvistamenti non sono più all’ordine del giorno, ma si manifestano anche più volte nella stessa giornata”, ha aggiunto Giannini.