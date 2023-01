Brusco calo delle temperature in Alto Adige: -18°C in valle, -22°C in montagna

MeteoWeb

Prosegue il brusco calo delle temperature in Alto Adige. Dopo un inizio di gennaio tutto mite, un nuovo fronte di freddo ha interessato il territorio, e ha portato neve anche a quote più basse. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, il punto più freddo in valle è stato toccato a San Giacomo, in Val di Vizze, con -18°C. In montagna, alla stazione meteo di Teufelsegg, in Val Senales, sono stati registrati -22°C. “Nel fine settimana ci aspettano temperature simili, solo la prossima settimana il forte gelo si indebolirà un po’,” spiega l’esperto.

