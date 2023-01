Buone notizie da Giove, la sonda Juno ha recuperato la memoria

MeteoWeb

Buone notizie da Giove: la memoria della sonda Juno della NASA è tornata online e la maggior parte delle preziose immagini del gigante gassoso e della sua luna vulcanica Io scattate poco prima di un problema tecnico sono state recuperate.

Juno ha dato qualche grattacapo ai suoi operatori dopo che la sua memoria, piena di immagini inestimabili di Giove e della sua misteriosa luna vulcanica Io, è diventata inaccessibile poco prima di un passaggio ravvicinato che Juno ha effettuato a metà dicembre.

Ora la situazione è tornata nella norma, ha annunciato la NASA e scorci mozzafiato di Giove e Io stanno arrivando da Juno ai centri di controllo a terra della NASA.

L’anomalia e il ripristino

L’anomalia nel sistema informatico che memorizza i dati di Juno è stata rilevata per la prima volta il 14 dicembre, un giorno prima del primo flyby di Juno su Io. A quel tempo, la NASA ha tenuto nascosto l’accaduto, ma come l’agenzia ha rivelato in seguito, il 17 dicembre, solo 2 giorni dopo la campagna di imaging Io, l’intera sonda è stata messa in safe mode, lasciando operativi solo i sistemi essenziali.

La NASA ha ora rivelato che, dal 29 dicembre, Juno è tornata completamente operativa, con la memoria per lo più intatta.

“Come previsto, la maggior parte dei dati scientifici raccolti durante il sorvolo (compresi tutti i dati relativi alla luna di Giove Io) è stata ricevuta con successo e solo una piccola parte è stata danneggiata dall’anomalia,” ha affermato la NASA. “Le attività di ripristino degli strumenti sono ora complete e il veicolo spaziale funziona nominalmente. Il prossimo sorvolo di Giove di Juno avverrà domenica 22 gennaio“.

Juno effettua avvicinamenti periodici a soli 4.200 km circa sopra le cime delle spesse nuvole vorticose di Giove. Il problema tecnico del computer si è verificato proprio mentre la sonda stava effettuando il suo 47° flyby del pianeta, il che ha portato gli ingegneri a credere che i forti campi magnetici che circondano Giove potrebbero essere stati responsabili del problema.

L’operazione di ripristino ha comportato il riavvio del computer di bordo di Juno il 17 dicembre e un graduale ripristino del downlink della memoria. “Il resto dei dati scientifici raccolti durante il sorvolo dovrebbe essere inviato sulla Terra nella prossima settimana e la qualità dei dati sarà verificata in quel momento,” ha affermato la NASA.

Juno, Giove e le sue lune

Juno, lanciata su un razzo Atlas V nell’agosto 2011, è in orbita attorno al pianeta più grande del Sistema Solare dal luglio 2016. La sonda a energia solare ha concluso con successo la sua missione primaria nel luglio 2021, ottenendo numerosi risultati, tra cui la scoperta di un strato meteorologico atmosferico dinamico che si estende oltre le nubi del gigante gassoso.

La missione estesa di Juno, che dovrebbe durare fino al 2025, si concentrerà più da vicino sulle 4 grandi lune galileiane di Giove: Ganimede, ricoperto di ghiaccio, Europa e Callisto che ospitano oceani sotterranei, e Io, il corpo più vulcanico nel Sistema Solare.

La sonda effettuerà un totale di 9 passaggi ravvicinati di Io nel prossimo anno, acquisendo per la prima volta immagini ad alta risoluzione del mondo di magma. Due di questi passaggi ravvicinati porteranno Juno a 1.500 km dalla superficie di Io.