Maltempo, tante cadute per il ghiaccio all’Aquila: trauma cranico per una studentessa | VIDEO

Numerose sono state le cadute a causa del ghiaccio che sono avvenute in molti quartieri dell’Aquila, tra cui in centro storico e nel polo scolastico di Colle Sapone: in alcuni casi c’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza con il coinvolgimento nelle cadute anche degli stessi sanitari. In una circostanza, una studentessa ha battuto la testa ed è stata ricoverata per un trauma cranico.

Feroci le polemiche di tanti cittadini contro l’Amministrazione comunale per il mancato intervento di spargisale che non avrebbero agito. “Questa mattina non si poteva camminare perché non è stato messo il sale. La responsabilità è dell’Amministrazione comunale, è un dovere civico contestare ed individuare chi è responsabile perché ne va della sicurezza dei ragazzi e dei genitori che accompagnano i figli a scuola. Oggi nel polo scolastico di Collesapane e nel centro storico era una guerra”, ha detto il consigliere regionale del Pd, l’aquilano Pierpolo Pietrucci.