Caldo anomalo in Europa mentre la Russia piomba a -40°C 

MeteoWeb

L’Europa fa ancora i conti con il caldo anomalo, mentre la vicina Russia è alle prese con un freddo estremo. La Russia, infatti, registra anomalie negative fino a 20°C, con punte verso i 30°C nel nord-ovest della Russia europea, mentre il resto dell’Europa vive anomalie positive fino a 10°C nei Balcani. Caldo anomalo si registra anche sull’Est Europa e sulla Scandinavia.

Nella Russia occidentale, oggi sono state registrate minime notturne di oltre -40°C, mentre sui Balcani si sono registrati valori di +8°C. Ancora più eclatante il dato dalla Spagna, dove le minime notturne non sono scese al di sotto dei +17-18°C nel settore meridionale, in località come Cartagena, Aguilas, Polinya.