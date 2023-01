Caldo senza precedenti nell’est Europa: +21°C in Ucraina e +19°C in Russia | DATI

MeteoWeb

Mentre l’ondata di aria fredda polare marittima si intensifica sul Centro Europa e l’aria fredda si estende verso Sud nel Mediterraneo occidentale, una risposta calda molto intensa sta interessando il Mediterraneo orientale e l’est Europa determinando paradossi climatici che hanno del clamoroso. Il più importante, il fatto che oggi Mosca e Parigi hanno avuto la stessa identica temperatura massima giornaliera: +2°C. Che significa molto freddo a Parigi, caldo eccezionale a Mosca.

Ma la situazione più clamorosa è quella dei Paesi dell’Europa orientale. La Romania ha sfiorato il record nazionale di caldo mensile registrato ieri quando la temperatura aveva raggiunto +22,5°C a Turnu Magurele. Oggi la colonnina di mercurio è arrivata a +22,3°C a Bechet. Record clamorosamente migliorato ulteriormente a Bucarest, dove oggi la temperatura massima ha raggiunto i +20,9°C migliorando il già incredibile record mensile di ieri quando la colonnina di mercurio aveva toccato +20,6°C. Giova ribadire, per evidenziare la portata dell’evento meteorologico, che il precedente record di caldo mensile di Bucarest era di +17,1°C e risaliva al 31 gennaio 2002, 21 anni fa. E’ stato stracciato in due giorni e di quasi 4°C rispetto al picco precedente.

Ma oggi ha raggiunto il nuovo record di caldo mensile anche la capitale della Moldavia, Chișinău, che con +16,6°C ha superato i +15,9°C di ieri. Record assoluto nazionale moldavo battuto da Bravicea con +17,7°C.

I dati più clamorosi in assoluto arrivano dall’Ucraina, che ha registrato il nuovo record mensile nazionale con i +20,6°C raggiunti a Klepinino in Crimea. Record mensile anche a Simferopol’, sempre in Crimea, con +19,8°C, a Kherson con +16,2°C, a Kryvoy Rog con +16,0°C, a Mohyliv-Podil’s’Kyi con +15,5°C e a Svitlovods’K con +13,9°C.

Caldo record anche nella Russia europea, con +19,4°C a Krymsk (anche in questo caso dato senza precedenti nella storia) e +18,6° a Majkop.