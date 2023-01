MeteoWeb

Mentre il freddo polare marittimo avanza sul Mediterraneo occidentale e proprio in queste ore sta raggiungendo il Centro/Sud Italia dopo aver inglobato gran parte dell’Europa centro/occidentale, i settori orientali del continente stanno vivendo una giornata storica per il caldo senza precedenti.

La risposta calda all’affondo freddo tra Italia e Spagna, sta determinando un incredibile rialzo termico sui Balcani e nell’Europa orientale. In Turchia le temperature hanno raggiunto diffusamente i +23°C, ma è soprattutto in Bulgaria, Romania e Moldavia che si stanno sconvolgendo decine di record di temperature massime stagionali. Per la Romania il dato è davvero clamoroso: oggi a Bucarest, nella Capitale, la temperatura ha raggiunto i +22,4°C, stravolgendo di quasi 3°C il suo precedente record di caldo che è diventato anche il nuovo record di caldo del mese di Gennaio in assoluto per tutta la Romania.

Anche la Moldavia ha battuto il suo record Nazionale: nella Capitale Chișinău la temperatura ha superato i +17°C. In Bulgaria, invece, la colonnina di mercurio ha raggiunto i +18°C a Sofia mentre in Ucraina abbiamo avuto massime di +11°C a Odessa, +9°C a Kiev. La situazione meteorologica, insomma, si fa sempre più estrema anche nella quotidianità.

Seguiranno approfondimenti con i dati più completi nelle prossime ore.