California colpita da nuove tempeste, rischio inondazioni e frane sui terreni saturi

La California è bersagliata da tempeste, con temporali, neve e forti venti che hanno colpito la parte settentrionale dello Stato nella giornata di ieri, precedendo un’altra serie di tempeste in arrivo e aumentando il rischio di inondazioni stradali, esondazioni e frane su suoli già saturi dopo giorni di piogge. Il National Weather Service ha diramato un’allerta meteo per una serie di tempeste originate da un fiume atmosferico (un lungo pennacchio di umidità che si estende nel Pacifico, in grado di fare cadere quantità eccezionali di pioggia e neve). Nella capitale della California, più di 60mila utenze erano ancora senza elettricità domenica sera (in calo rispetto a oltre 350mila) dopo che raffiche a 97 km/h hanno fatto cadere alberi nelle linee elettriche, secondo quanto ha riferito il Sacramento Municipal Utility District.

Il National Weather Service ha previsto per la regione di Sacramento una nuova ondata di maltempo tra domenica e lunedì ora locale. “Saranno possibili interruzioni di corrente diffuse, alberi abbattuti e condizioni di guida difficili,” è stato precisato.

Sono in vigore allerte per evacuazione per circa 13mila residenti di un’area soggetta a inondazioni della contea di Sonoma, a Nord di San Francisco, dove si prevede una possibile esondazione del Russian River in piena nei prossimi giorni. La contea di Sacramento ha ordinato l’evacuazione delle persone che vivono intorno a Wilton, una città di circa 6mila abitanti a circa 32 km a Sud/Est da Sacramento, con avvertimenti di inondazioni imminenti.

Il forte maltempo arriva dopo giorni di pioggia in California a causa delle tempeste del Pacifico che la scorsa settimana hanno creato blackout per migliaia di persone, allagato strade, generato danni sulla costa e causato almeno 6 morti. La prima delle tempeste più recenti e più pesanti ha spinto il NWS a emettere un’allerta per inondazioni per un’ampia fascia della California settentrionale e centrale con 15-30 cm di pioggia prevista fino a mercoledì nelle (già sature) colline pedemontane dell’area di Sacramento. Nella regione di Los Angeles, durante il fine settimana è caduta pioggia sparsa, mentre oggi è previsto il ritorno di condizioni avverse, con un potenziale fino a 20 cm di precipitazioni nelle zone pedemontane.

Dal 26 dicembre, San Francisco ha registrato più di 25 cm di pioggia, mentre Mammoth Mountain, una famosa area sciistica nella Sierra orientale, ha visto accumularci quasi 3 metri di neve, secondo quanto riferito dal National Weather Service.

Le tempeste non saranno sufficienti per porre ufficialmente fine alla siccità in corso in California, ma hanno portato un po’ di sollievo.