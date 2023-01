Ancora pioggia e neve: la California si prepara ad affrontare altre tempeste dopo l’alluvione di Capodanno

MeteoWeb

I residenti della California settentrionale si stanno preparando ad affrontare un altro round di potenti tempeste questa settimana dopo che l’alluvione di Capodanno ha provocato la morte di una persona, evacuazioni e spazzato via una sezione di un sistema di argini che protegge principalmente terreni agricoli rurali. Nel Sud della contea di Sacramento, i soccorritori si sono precipitati a riparare una sezione di 60 di un sistema di argini di circa 54 km lungo il fiume Cosumnes che protegge poco più di 137 km quadrati di vigneti e allevamenti di bestiame. I team sperano di terminare le riparazioni prima dell’arrivo della prossima tempesta.

Un fenomeno meteorologico noto come “fiume atmosferico” ha scaricato quasi 13 cm di pioggia nella regione di Sacramento e fino a 30 cm di neve in montagna sabato scorso, ha dichiarato Eric Kurth, meteorologo del National Weather Service.

Tra mercoledì e giovedì è previsto un altro potente sistema che potrebbe portare fino a 9 cm di pioggia nella Sacramento Valley e quasi un metro di neve in montagna insieme a raffiche di vento fino a 80 km/h. In seguito è previsto che un’altra tempesta colpisca l’area nel fine settimana, con circa 5 cm di pioggia nella valle e circa 60 cm di neve in montagna.

Allerta meteo per la San Francisco Bay Area: il NWS prevede che la tempesta di mercoledì potrebbe causare inondazioni diffuse e interruzioni di corrente, definendola “un sistema veramente brutale che stiamo monitorando e che deve essere preso sul serio”

La pioggia è stata accolta favorevolmente nella California arida dalla siccità poiché gli ultimi 3 anni sono stati i più siccitosi mai registrati nello Stato.