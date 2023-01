California flagellata dalle tempeste: continuano inondazioni e frane, migliaia di evacuati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La California continua ad essere flagellata dalle piogge intense. Oggi l’ultima di una serie incessante di tempeste ha provocato inondazioni e frane, sommergendo le strade e costringendo migliaia di persone a fuggire dalle città. Almeno 14 persone sono morte dalla scorsa settimana. La tempesta ha provocato anche alcune allerte tornado oggi e ha portato forti nevicate sulla Sierra Nevada un giorno dopo aver scaricato fino a 360mm di pioggia ad altitudini più elevate nella California centrale e meridionale. Il National Weather Service l’ha definita “la più impressionante tempesta dal gennaio 2005″.

Chilometri di autostrade della Sierra sono state chiuse a causa di condizioni di whiteout e nell’entroterra sono stati pubblicate allerte per valanghe. La stazione sciistica di Mammoth Mountain della Sierra orientale ha riportato da 1,4 a 1,7 metri di neve e sono previste ulteriori nevicate. Un’altra tempesta si abbatterà su parti dello stato a partire da mercoledì 11 gennaio, saturando ulteriormente le aree già a rischio di inondazioni. Le tempeste hanno minacciato le città lungo coste e fiumi e hanno lasciato più di 200.000 case e aziende senza elettricità, secondo il sito web poweroutage.us, che tiene traccia dei rapporti sulle utenze.

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha emesso un’allerta inondazioni per l’intera area della Baia di San Francisco, insieme a Sacramento Valley e Monterey Bay. Le aree colpite da incendi negli ultimi anni hanno affrontato la possibilità che fango e detriti scivolassero via dai pendii spogli che devono ancora recuperare completamente il loro strato protettivo di vegetazione. I meteorologi hanno avvertito anche che la California sudoccidentale potrebbe vedere raffiche di vento di circa 100km/h al culmine della tempesta, mentre alcune aree potrebbero ricevere fino 13 millimetri di pioggia all’ora.

Migliaia di evacuati

Nella contea di Santa Cruz sono stati emessi ordini di evacuazione per circa 32.000 residenti che vivevano vicino a fiumi e torrenti in piena. Il fiume San Lorenzo è salito fino allo stadio di inondazione e le riprese dei droni hanno mostrato numerose case immerse in acque fangose e le metà superiori delle auto che facevano capolino. A circa 10.000 persone è stato ordinato di evacuare nella contea di Santa Barbara. All’intera comunità marittima di Montecito, è stato ordinato di fuggire nel quinto anniversario di una frana che ha ucciso 23 persone e distrutto più di 100 case nell’enclave costiera. I funzionari della contea hanno ordinato l’evacuazione di 20 case nell’area di Orcutt dopo le inondazioni.

Un’altra città, La Conchita nella contea di Ventura, è stata evacuata. Qui una frana di fango ha ucciso 10 persone nel 2005. Nella contea di Ventura, il fiume Ventura ha raggiunto il suo livello più alto mai registrato a più di 8 metri. I Vigili del Fuoco utilizzando elicotteri hanno salvato più di una dozzina di persone intrappolate su un’isola nelle acque in aumento. Il livello dell’acqua è sceso rapidamente a livelli di inondazione minori durante la notte.

Strade e autostrade chiuse

Le autorità delle autostrade statali della California hanno dichiarato che parti delle autostrade statunitensi e statali sono state chiuse a causa di inondazioni, fango o smottamenti, forti nevicate o incidenti automobilistici. La tempesta ha anche portato 1 metro di fango e roccia sulla State Highway 126, bloccando una lunga fila di auto e camion di grandi dimensioni.

Il Malibu Canyon, scrive il Los Angeles Times, è chiuso in entrambe le direzioni da Civic Center Way a Piuma a causa di una frana e di un grosso masso sulla strada, e il Topanga Canyon è chiuso in entrambe le direzioni dal PCH a Mulholland a causa di frane. A Hollywood Hills West, circa un quarto di acro di collina è crollato. Nessuna casa sembra minacciata, ma i Vigili del Fuoco stanno facendo le verifiche.

Frane in California, flagellata dalle tempeste

Un’implacabile parata di fiumi atmosferici

Il National Weather Service ha avvertito di una “implacabile parata di fiumi atmosferici“, ossia lunghi pennacchi di umidità che si estendono nel Pacifico che possono far cadere quantità sbalorditive di pioggia e neve. Le precipitazioni previste per i prossimi due giorni arrivano dopo che le tempeste della scorsa settimana hanno interrotto l’elettricità, allagato le strade e colpito la costa. Il Presidente Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione di emergenza per sostenere la risposta alla tempesta e gli sforzi di soccorso in più di una dozzina di contee. Gran parte della California rimane in condizioni di siccità da grave a estrema, sebbene le tempeste abbiano contribuito a riempire i serbatoi esauriti.