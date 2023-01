Capodanno: 16 feriti a Napoli e provincia, amputata mano destra a bimbo di 10 anni a Taranto

MeteoWeb

Sedici feriti per i botti di Capodanno tra Napoli e provincia, tra cui 5 minori: il bilancio è stato fornito dalla Questura, precisando che nella maggior parte dei casi le persone sono state colpite e mani e occhi. Nel capoluogo sono 13 le persone colpite da petardi, tra cui 3 minori, mentre altre 3 persone, tra cui due minori, sono rimasti feriti a Frattamaggiore e Pozzuoli.

Un ragazzo di 22 anni ha perso due dita della mano detta a San Tammaro, in provincia di Caserta, per l’esplosione di un fuoco d’artificio durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Il giovane è stato prima curato all’ospedale di Caserta e poi traferito all’ospedale Pellegrini di Napoli per una lesione all’occhio destro. Al momento, è l’unico ferito durante la notte di San Silvestro nel Casertano.

Una mano è stata amputata a un bimbo di dieci anni la scorsa notte nell’ospedale Santissima Annunziata a Taranto a causa delle ferite riportate per l’esplosione di un petardo.