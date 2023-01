Capodanno con la nebbia a Cagliari | FOTO

MeteoWeb

Capodanno con fitta nebbia a Cagliari: oltre ai disagi sino alle prime ore del mattino per chi rientrava a casa dalle celebrazioni, all’aeroporto di Cagliari-Elmas quattro voli in arrivo sono stati dirottati ad Alghero, mentre non sono partiti i voli con destinazione Roma e Cracovia. Nelle strade intorno alla città la visibilità era ridotta quasi a zero.

Non si sono registrati incidenti particolarmente gravi sulle strade, anche se ci sono stati momenti critici per la scarsa visibilità a causa di banchi di nebbia all’altezza dello svincolo per Cagliari ed in città tra via dei Valenzani e viale Ciusa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: