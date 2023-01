Casamicciola, allerta meteo ed evacuazioni: la decisione sulla statale 270

MeteoWeb

A Casamicciola, nonostante l’allerta meteo e l’evacuazione dichiarata per domani, lunedì 9 gennaio, la statale 270 resterà aperta, almeno di giorno. Il Commissario prefettizio Calcaterra ha infatti emanato una ordinanza con cui ha disposto un presidio dei vigili urbani dalle 7 alle 22 che solo in caso di emergenza bloccherà il transito nel tratto di strada su cui grava un costone pericolante, in parte franato lo scorso 26 novembre e da allora chiuso perciò più volte.

La statale 270 è la strada più trafficata dell’isola e la chiusura del tratto di strada sotto il costone, tra Casamicciola e Lacco Ameno, aveva provocato nelle scorse settimane grossi disagi, costringendo molti a dover fare l’intero giro dell’isola per potersi spostare da un versante all’altro di Ischia. Il tratto di strada a rischio sarà di fatto chiuso dall’una alle sette di domani ma sarà comunque possibile bypassarlo con un percorso alternativo predisposto per via Principessa Margherita; nessun problema quindi anche per le scuole che domani potranno quindi riaprire regolarmente.