Casamicciola: riapre domani la strada chiusa per la voragine

MeteoWeb

Ad Ischia i problemi causati dalla voragine apertasi ieri pomeriggio a Casamicciola, lungo la statale 270 principale arteria stradale isolana, sono in via di risoluzione: da domani la circolazione sarà riaperta anche se a senso unico alternato. Il sopralluogo eseguito stamattina dentro la grossa cavità creatasi davanti ad uno dei due ingressi del complesso dismesso del Pio Monte della Misericordia ad opera dei tecnici della Città Metropolitana ha permesso di appurare che l’acqua caduta nella alluvione del 26 novembre scorso ha distrutto la soletta dell’alveo tombato che ne permette lo scarico in mare e provocato la vasta erosione sotto il manto stradale.

Ci vorrà una giornata di lavoro per riaprire una delle due carreggiate mentre per la prossima settimana si conta di completare il lavoro e riaprire definitivamente il tratto di strada chiuso ieri pomeriggio.

Buone notizie anche per l’altro tratto di strada oggetto di diverse chiusure nei giorni successivi alla frana, quello prospiciente la casa cantoniera sempre a Casamicciola, i cui blocchi avevano provocato molti disagi e lo sciopero degli studenti isolani delle scuole superiori: anche per questo si ipotizza la riapertura totale entro una decina di giorni col conseguente ritorno alla normalità del traffico veicolare tra i due versanti dell’isola.