Castelmezzano, il borgo incantato della Basilicata sotto la neve | FOTO

Castelmezzano è un bellissimo borgo nel centro della Basilicata, in provincia di Potenza, nel parco delle Dolomiti Lucane: sorge a 750 metri di altitudine sul livello del mare in una sorta di anfiteatro naturale. E’ uno dei più bei tesori della Basilicata, inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia.

Ieri a Castelmezzano si è verificata una bella nevicata che ha reso il borgo un magico presepe come se fosse in mondo delle favole: straordinarie le fotografie scattate da Michelangelo Soldo, che ringraziamo per averle volute condividere con MeteoWeb.