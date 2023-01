Ciclone Polare, Abruzzo seppellito dalla NEVE: escursione a Pacentro sommersa da un metro di coltre bianca | FOTO

MeteoWeb

Pacentro è un bellissimo borgo della provincia di L’Aquila che si trova ad appena 690 metri di altitudine sul livello del mare a pochi chilometri di distanza da Sulmona. Il paesino, che conta poco più di mille residenti, è particolarmente esposto alle correnti Nord/orientali sorgendo alle pendici della Majella: in queste ore sta facendo il pieno di neve.

Come possiamo osservare dalle immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo scattate stamani, nel borgo l’accumulo aveva già superato gli 80–90cm di neve e continua a nevicare. Adesso si viaggia verso il metro, accumulo straordinario a quest’altitudine, e nevicherà ancora nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: