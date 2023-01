Il Ciclone Polare porta la neve alle porte di Roma: tutto bianco a Grottaferrata, Castelli nella bufera | FOTO

MeteoWeb

Giornata tipicamente invernale oggi per Roma colpita in pieno dal Ciclone Polare proveniente dal mar Tirreno: dopo un’alba soleggiata con temperatura minima di +3°C in città, il cielo si è andato via via oscurando nel corso della giornata e la temperatura massima non ha superato i +7°C come accade soltanto nei giorni più freddi dell’inverno.

Nel pomeriggio è arrivato il maltempo, che inevitabilmente con questo freddo significa neve fino a bassa quota alle porte della città. Sta nevicando copiosamente da qualche ora sui Castelli Romani fino al fondovalle: si è imbiancata persino Grottaferrata ad appena 320 metri sul livello del mare. Nevica copiosamente a Rocca di Papa con -0,2°C a 579 metri di altitudine e a Rocca Priora con -0,6°C a 700 metri di altitudine.

Nelle prossime ore le precipitazioni si intensificheranno e le temperature diminuiranno, portando la neve ancor più in basso. E’ molto difficile che stavolta possa nevicare anche a Roma città, ma non è da escludere che tra la pioggia spunti qualche fiocco di neve sciolta o un po’ di nevischio in modo particolare nella tarda serata e nella prossima notte. Le precipitazioni nevose saranno invece molto abbondanti sui rilievi oltre i 200/300 metri di altitudine. Domani, Sabato 21 Gennaio, a Roma il cielo rimarrà nuvoloso tutto il giorno e farà ancora più freddo di oggi: la temperatura massima non riuscirà a superare i +6°C nelle ore centrali della giornata, mantenendosi tra +2 e +3°C per gran parte della mattinata e per tutto il pomeriggio/sera. Tra Domenica, Lunedì e poi anche nei giorni successivi della prossima settimana, le minime scenderanno stabilmente sottozero in città e abbondantemente sottozero ai Castelli Romani che rimarranno a lungo innevati.

Maltempo a Roma: 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Lavoro di routine oggi sul fronte maltempo per i Vigili del Fuoco impegnati, nelle ultime 72 ore, in diversi interventi causa allagamenti, disagi dovuti a infiltrazioni di acqua nelle abitazioni e caduta di alberi e rami sulla carreggiata. Nelle ultime 24 ore, sono una cinquantina gli interventi effettuati dai pompieri a causa della pioggia che nel corso della giornata caduta su Roma. Traffico intenso e disagi un po’ ovunque: nel quadrante nord-ovest su Corso Francia, Collina Fleming, via Salaria, via di Torrevecchia e via Trionfale, ma anche a sud-est con la zona da San Giovanni a Centocelle.

Neve nel Frusinate: disagi e scuole chiuse

Raffiche di vento gelido, miste a pioggia e neve, stanno sferzando l’intera provincia di Frosinone da questa mattina. La neve caduta abbondante sui monti Ernici, dove a Campo Staffi e Campocatino ha raggiunto quasi il metro di altezza. Neve anche a bassa quota: imbiancate Fiuggi, Frosinone, Veroli e Alatri. Sotto la coltre bianca anche il santuario della Madonna di Canneto, nel comune di Settefrati. Disagi per il forte vento a Sora, dove il sindaco Luca Di Stefano, con un’ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole per la giornata di sabato 21 gennaio.

