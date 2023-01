Il cielo stellato sta scomparendo, colpa dell’inquinamento luminoso

MeteoWeb

Il programma Globe at Night, condotto dal NoirLab della Fondazione Nazionale della Scienza (Nsf) degli Stati Uniti, ha lanciato l’allarme: il cielo stellato sta scomparendo a causa dell’inquinamento luminoso, lo stiamo perdendo a un ritmo più veloce del previsto, compreso fra circa il 7% e il 10% l’anno.

“Se l’inquinamento luminoso dovesse aumentare a questi ritmi, un bambino nato oggi in un luogo dove sono visibili 250 stelle, al suo 18° compleanno ne potrà vedere solo 100,” ha spiegato Christopher Kyba, primo autore dello studio pubblicato su Science.

Nella ricerca sono stati arruolati astronomi dilettanti e professionisti, complessivamente 51.351 in tutto il mondo, attivi in 19.262 località, delle quali 3.699 in Europa e 9.488 in Nord America, che hanno controllato l’andamento dell’inquinamento luminoso dal 2011 al 2022. E’ emerso che in Europa il disturbo delle luci avanza del 6,5% l’anno e negli Stati Uniti del 10,4%.

Nei cieli notturni, in particolare in quelli europei e nordamericani, si può facilmente notare un manto luminoso costante, lo “skyglow”, che blocca quasi completamente la vista della volta celeste. Si tratta di una forma di inquinamento dovuto alle luci artificiali e che può avere effetti anche sui ritmi naturali di veglia e sonno e sulla ricerca astronomica.