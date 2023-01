Cina: esplosione in impianto chimico, 2 morti e 34 feriti

MeteoWeb

Un’esplosione in un impianto chimico in Cina ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 34. Secondo quanto riferito dal network statale Cctv, l’incidente è avvenuto domenica pomeriggio in una fabbrica nella contea di Panshan, nella provincia di Liaoning. Dodici le persone che risultano disperse, mentre tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale per le relative cure.

I vigili del fuoco hanno tenuto sotto controllo l’incendio e il dipartimento ambientale locale monitora l’impatto sulla qualità dell’aria nell’area, ha dichiarato il governo della contea di Panshan. La causa dell’incidente è ancora sotto inchiesta.