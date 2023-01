Covid: i giovani cinesi cercano il contagio per immunizzarsi

MeteoWeb

A breve saranno riaperte le frontiere e verranno liberalizzati i viaggi. Così ha deciso Pechino a partire da domenica 8 gennaio, molti giovani cinesi cercano di esporsi volontariamente al contagio da covid per immunizzarsi e spostarsi quindi in sicurezza. “Non voglio cambiare i miei programmi per le vacanze“, spiega alla Bbc un programmatore di 27 anni di Shanghai e quindi “potrei riprendermi e non essere nuovamente infettato durante le vacanze se controllo intenzionalmente il periodo in cui vengo infettato“.

Un’altra donna di 26 anni, sempre residente a Shanghai, racconta di essere andata a trovare una sua amica positiva “per poter prendere anche io il Covid“. Ma poi ammette che “è stato molto più doloroso che prendere un raffreddore“. “Non ho paura del virus perché i sintomi gravi sono rari“, dice una 29enne che lavora per un’azienda statale a Jiaxing, nella provincia orientale dello Zhejiang, dicendo di sentirsi elettrizzata per la riapertura dei confini.