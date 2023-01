Clamorosa ondata di freddo in India, Nuova Delhi verso 0°C. Allerta neve in Pakistan

MeteoWeb

L’eccezionale ondata di gelo che da giorni sta colpendo l’Asia centrale si è estesa nelle ultime ore anche a Pakistan e India, dove le temperature hanno già raggiunto valori sottozero a bassa quota. In queste ore, però, sono attesi i picchi più estremi in India e in modo particolare nella Capitale Nuova Delhi che nella notte appena iniziata rischia di scendere sottozero nei propri sobborghi. I meteorologi indiani sono in grande fibrillazione per un evento storico, e stanno monitorando il calo termico minuto per minuto nella notte per registrare le temperature più basse nei dintorni della città.

L’anomalia fredda nel nord dell’India (Punjab, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh) prosegue ininterrottamente da inizio anno e ha determinato copiose e abbondanti nevicate tra 10 e 11 Gennaio nel nord del Paese. All’orizzonte c’è una nuova ondata di gelo che colpirà il Pakistan tra 18 e 26 Gennaio estendendosi anche al Nord/Ovest dell’India e provocando insolite nevicate nel Sud del Pakistan al confine con l’Iran e a pochi chilometri dalle coste del mar Arabico.