Clamoroso furto allo zoo, rubate due preziose scimmie tamarino

Una serie di misteri allo zoo di Dallas: dopo la strana morte di un avvoltoio e la breve fuga di una pantera Nebula, la polizia texana sta ora indagando sulla scomparsa di due scimmie tamarine imperatore e cresce il sospetto di un furto. Il serraglio di questa grande città petrolifera del Texas, nota per l’omonima serie televisiva, ha denunciato alle forze dell’ordine la scomparsa dei due primati.

“Recinto danneggiato di proposito”

“Era chiaro che il loro recinto era stato danneggiato di proposito”, ha dichiarato la struttura su Twitter. “Crediamo che gli animali siano stati deliberatamente rimossi dal recinto”, ha dichiarato la polizia di Dallas in un comunicato, senza nominare un sospetto o un potenziale movente. Le piccole scimmie dagli imponenti baffi bianchi, che abitano le foreste del Sud America, “di solito non si allontanano molto da casa”, si legge.

I funzionari hanno perlustrato l’area, ma finora non hanno trovato nulla. Le scimmie tamarino imperatore sono un bersaglio regolare per i furti. Diversi di questi primati sono stati rubati da un rifugio nel nord della Francia nel 2016, nel sud-est del Paese nel 2011 e da uno zoo di Blackpool (Regno Unito) nel 2014.