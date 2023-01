Clima ed effetto domino: gli eventi estremi in Amazzonia influenzano il Tibet

MeteoWeb

E se vi dicessero che Amazzonia e Tibet sono collegati tra loro ci credereste? Sembra fantascienza, e invece è proprio così. Gli eventi climatici estremi della foresta amazzonica si ripercuotono direttamente su quelli dell’altopiano tibetano. La regione himalayana, cruciale per la sicurezza idrica di milioni di persone, è vicina ad un “punto di svolta” potenzialmente disastroso. Il riscaldamento globale sta portando vitali ecosistemi e intere regioni verso cambiamenti drastici, avvertono gli esperti.

Tra le aree maggiormente vulnerabili a questi cambiamenti sono annoverabili le calotte polari. Qui lo scioglimento dei ghiacci potrebbe causare l’innalzamento del livello del mare di diversi metri. Altrettanto vulnerabile risulta il bacino amazzonico, dove le foreste tropicali disboscate rischiano di trasformarsi in savana, non più in grado di svolgere il proprio ruolo di serbatoio di carbonio per il pianeta. Ciò che emerge ora è che un simile cambiamento può avere un effetto domino da tutt’altra parte del pianeta.

Il clima del bacino amazzonico impatta sull’altopiano tibetano

Il cambiamento climatico nel bacino amazzonico sta avendo un impatto sull’altopiano tibetano, ovvero a 20mila chilometri di distanza. E’ quanto affermano scienziati cinesi, europei e israeliani in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. I ricercatori hanno utilizzato i dati globali sulle temperature vicino alla superficie negli ultimi 40 anni per tracciare un percorso di collegamenti climatici che si estende dal Sud America all’Africa meridionale, poi al Medio Oriente e infine all’altopiano tibetano.

I ricercatori hanno fatto ricorso a simulazioni al computer per determinare come il riscaldamento globale possa impattare su questi collegamenti a lungo raggio. Il periodo di tempo preso in considerazione arriva fino al 2100. Hanno così stabilito che quando fa più caldo in Amazzonia, le temperature aumentano anche in Tibet. E accade anche il contrario: quando le precipitazioni aumentano nella foresta pluviale sudamericana, diminuiscono le nevicate nella regione himalayana.