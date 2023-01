Clima: per la NASA il 2022 è il 5° anno più caldo mai registrato, per la NOAA il 6° | DATI

MeteoWeb

La temperatura media della superficie terrestre nel 2022 ha eguagliato quella del 2015 come la quinta più alta mai registrata, secondo un’analisi della NASA. Continuando la tendenza al riscaldamento a lungo termine del pianeta, le temperature globali nel 2022 sono state di 0,89°C al di sopra della media per il periodo di riferimento della NASA (1951-1980), hanno riferito gli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA a New York.

Gli ultimi nove anni sono stati gli anni più caldi da quando è iniziata la moderna registrazione dei dati nel 1880. Ciò significa che la Terra nel 2022 è stata di circa 1,11°C più calda rispetto alla media della fine del XIX secolo.

“La ragione della tendenza al riscaldamento è che le attività umane continuano a pompare enormi quantità di gas serra nell’atmosfera e continueranno anche gli impatti planetari a lungo termine“, ha affermato Gavin Schmidt, direttore del GISS, il principale centro della NASA per la modellazione climatica.

Le emissioni di gas serra causate dall’uomo sono rimbalzate dopo un calo di breve durata nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Recentemente, gli scienziati della NASA, così come scienziati internazionali, hanno determinato che le emissioni di anidride carbonica sono state le più alte mai registrate nel 2022. La NASA ha anche identificato alcuni super-emettitori di metano – un altro potente gas serra – utilizzando lo strumento Earth Surface Mineral Dust Source Investigation che è stato lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale l’anno scorso.

La regione artica continua a sperimentare le tendenze di riscaldamento più forti – quasi quattro volte la media globale – secondo la ricerca GISS presentata alla riunione annuale del 2022 dell’American Geophysical Union, ma anche uno studio separato.

Le comunità di tutto il mondo stanno subendo gli impatti che gli scienziati considerano collegati al riscaldamento dell’atmosfera e dell’oceano. Il cambiamento climatico ha intensificato le precipitazioni e le tempeste tropicali, aggravato la gravità della siccità e aumentato l’impatto delle mareggiate. L’anno scorso ha portato piogge monsoniche torrenziali che hanno devastato il Pakistan e una persistente mega siccità nel Sud-Ovest degli Stati Uniti. A settembre, l’uragano Ian è diventato uno degli uragani più forti e costosi a colpire gli Stati Uniti continentali.

Monitoraggio del nostro pianeta in evoluzione

L’analisi della temperatura globale della NASA è ricavata dai dati raccolti dalle stazioni meteorologiche e dalle stazioni di ricerca antartiche, nonché dagli strumenti montati su navi e boe oceaniche. Gli scienziati della NASA analizzano queste misurazioni per tenere conto delle incertezze nei dati e per mantenere metodi coerenti per il calcolo delle differenze di temperatura superficiale media globale per ogni anno. Queste misurazioni terrestri della temperatura superficiale sono coerenti con i dati satellitari raccolti dal 2002 dall’Atmospheric Infrared Sounder sul satellite Aqua della NASA e con altre stime.

La NASA utilizza il periodo 1951-1980 come riferimento per capire come le temperature globali cambiano nel tempo. Tale baseline include modelli climatici come La Niña ed El Niño, nonché anni insolitamente caldi o freddi dovuti ad altri fattori, assicurando che comprenda le variazioni naturali della temperatura terrestre.

Molti fattori possono influenzare la temperatura media in un dato anno. Ad esempio, il 2022 è stato uno dei più caldi mai registrati nonostante il terzo anno consecutivo di condizioni de La Niña nell’Oceano Pacifico tropicale. Gli scienziati della NASA stimano che l’influenza del raffreddamento di La Niña potrebbe aver abbassato leggermente le temperature globali (circa 0,06°C) rispetto a quella che sarebbe stata la media in condizioni oceaniche più tipiche.

L’analisi della NOAA sulla temperatura globale

Un’analisi separata e indipendente della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha concluso che la temperatura superficiale globale per il 2022 è stata la sesta più alta dal 1880. Gli scienziati NOAA utilizzano gran parte degli stessi dati di temperatura grezzi nella loro analisi e hanno un diverso periodo di riferimento (1901-2000) e una diversa metodologia. Sebbene le classifiche per anni specifici possano differire leggermente tra le registrazioni, sono in ampio accordo ed entrambi riflettono il riscaldamento a lungo termine in corso.

Secondo la NOAA, la temperatura media della superficie terrestre e oceanica della Terra nel 2022 è stata di 0,86°C al di sopra della media del XX secolo di +13,9°C, la sesta più alta tra tutti gli anni nel record 1880-2022. Il 2022 ha anche segnato il 46° anno consecutivo (dal 1977) con temperature globali al di sopra della media del XX secolo. I 10 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti dal 2010, con gli ultimi nove anni (2014-2022) tra i 10 anni più caldi.

La temperatura superficiale dell’emisfero settentrionale nel 2022 è stata anche la sesta più alta nel record di 143 anni a 1,10°C sopra la media. La temperatura superficiale dell’emisfero australe nel 2022 è stata la settima più alta mai registrata a 0,61°C sopra la media.

NOAA: altri risultati ed eventi climatici degni di nota

La NOAA segnala anche altri risultati ed eventi climatici degni di nota avvenuti nel 2022.