Clima: il pattern di circolazione profonda negli oceani sta rallentando

Il riscaldamento dell’acqua di mare causato dal cambiamento climatico sta causando un rallentamento dei pattern di circolazione profonda negli oceani Atlantico e Meridionale, secondo gli scienziati dell’Università della California, Irvine (UCI), e se questo processo continuerà, la capacità dell’oceano di rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera sarà fortemente limitata, aggravando ulteriormente il riscaldamento globale.

Nel recente studio pubblicato su Nature Climate Change, i ricercatori hanno analizzato le proiezioni di 3 dozzine di modelli climatici e hanno scoperto che l’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) e la Southern Meridional Overturning Circulation (SMOC) rallenteranno fino al 42% entro il 2100. Le simulazioni suggeriscono che nello scenario peggiore la SMOC potrebbe cessare del tutto entro il 2300.

“L’analisi delle proiezioni di 36 modelli del sistema terrestre su una serie di scenari climatici mostra che il riscaldamento globale incontrollato potrebbe portare a un arresto della circolazione profonda dell’oceano,” ha affermato il coautore J. Keith Moore, professore di scienze del sistema terrestre dell’UCI. “Sarebbe un disastro climatico simile per grandezza al completo scioglimento delle calotte glaciali sulla terraferma“.

Nell’Atlantico, mentre l’acqua calda scorre verso Nord sulla superficie, si raffredda ed evapora, e ciò la rende più salata e densa. Quest’acqua più pesante affonda nelle profondità dell’oceano e procede verso Sud dove alla fine risale, portando dalle profondità i nutrienti che sono il fondamento alimentare degli ecosistemi marini.

Inoltre, la circolazione oceanica che attraversa il globo crea una potente fabbrica per il trattamento dell’anidride carbonica atmosferica. L’interazione fisica e chimica di base dell’acqua di mare e dell’aria – quella che Moore e i suoi colleghi chiamano una “pompa di solubilità” – attira la CO 2 nell’oceano. Mentre la circolazione oceanica rimanda un po’ di carbonio verso il cielo, la quantità netta viene sequestrata nelle profondità dell’oceano.

Inoltre, si verifica una “pompa biologica” poiché il fitoplancton utilizza CO 2 durante la fotosintesi e nella formazione di gusci carbonatici. Quando il plancton e gli animali più grandi muoiono, affondano, decomponendosi lentamente e rilasciando carbonio e sostanze nutritive in profondità. Alcuni risalgono, ma una parte rimane sotto le onde.

“Un’interruzione della circolazione ridurrebbe l’assorbimento oceanico di anidride carbonica dall’atmosfera, intensificando ed estendendo le condizioni climatiche calde,” ha affermato Moore. “Nel corso del tempo i nutrienti che supportano gli ecosistemi marini rimarrebbero sempre più intrappolati nelle profondità dell’oceano, portando a un declino della produttività biologica globale degli oceani“.